الأغوار الشمالية: إغلاق ملحمة ومطعم وإيقاف محال أخرى لمخالفتها الشروط الصحية

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة برئاسة متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة ملحمة ومطعماً لمخالفتها الشروط الصحية .

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وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، اليوم الجمعة، إن اللجنة أوفقت خلال جولة لها على أسواق اللواء بمنطقتي المشارع والكريمّة، بالتعاون مع مكتب الغذاء والدواء ومديرية الصناعة والتجارة، محلين آخرين (ملحمة ومجمدات) إلى حين تصويب أوضاعهما لعدم تقيدهما التام بالشروط الصحية المطلوبة، إضافة إلى تحرير مخالفتين لمحال بيع دجاج لتجاوزهما السقوف السعرية المحددة وتحرير تنبيهات لمحال تجارية أخرى .



وأكد الحوامدة أن الجولات التفتيشية الرقابية مستمرة على جميع المحال التجارية بكافة أنواعها لضمان سلامة المواد الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين إلى التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والصحية والإبلاغ عن أية مخالفات تختص بسلامة الغذاء أو المغالاة في الأسعار .