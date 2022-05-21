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السبت، 21-05-2022 07:23 م

الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

وزارة الصحة 2


الوكيل الاخباري - تم عقد اجتماع طارئ اليوم السبت في وزارة الصحة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية والاوبئة د رائد الشبول وبحضور عطوفة مستشار دولة رئيس الوزراء د عادل البلبيسي ومدير ادارة الاوبئة ومدير الامراض السارية في وزارة الصحة وذلك لمناقشة الوضع الراهن بشأن مرض جدري القردة وتم عمل خطة وطنية لتعريف الحاله المرضية وتم تحديد اليه التحري والإيعاز بتفعيلها وللتبليغ عن اي حالات مشتبهة على كافة المعابر الحدودية وكافة القطاعات الطبية الاخرى .

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