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الأربعاء، 24-03-2021 05:26 م

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9130) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (562,857) حالة.
• سُجّلت (104) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6181) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.96%)، مقارنة مع (19.7%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,151) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,617,586) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8300) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (456,188) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (100,488) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (514) حالة، فيما غادرت (374) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3372) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (3627) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1383) في محافظة الزرقاء.
- (1375) في محافظة إربد، منها (107) في الرمثا.
- (664) في محافظة البلقاء.
- (391) في محافظة العقبة.
- (338) في محافظة المفرق.
- (310) في محافظة الكرك.
- (265) في محافظة عجلون.
- (224) في محافظة مأدبا.
- (196) في محافظة جرش. 
- (181) في محافظة الطفيلة. 
- (176) في محافظة معان، منها (38) في البترا.

 




 

 


 

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