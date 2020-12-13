الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا : 144 وفاة و 18447 إصابة جديدة بكورونا

تعميم بشأن رخص تقديم الأرجيلة

رئيس مجلس النواب ينعى العين الاسبق طاهر حكمت

الامن العام يحذر مستخدمي واتساب بالاردن

%12.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

ثلث البريطانيين يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على تناول لقاح ضد كورونا

وزير العمل: ندرس اعتبار قطاع المقاولات متضررا من جائحة كورونا

الطفيلة تفتقر لأطباء اختصاص في تقويم الأسنان

روسيا: 488 وفاة و28080 إصابة جديدة بكورونا

موسكو: لقاح سبوتنيك يوفر مناعة ضد كورونا لمدة عامين

الأحد، 13-12-2020 05:22 م

الصحة تكشف طريقة التسجيل لأخذ مطعوم كورونا بالاردن

4202017183626129487342


الوكيل الاخباري - اكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس الأحد،أن هنالك خطة شاملة يعكف على وضعها خبراء من عدة قطاعات (وزارة الصحة مركز الأزمات) تشمل متى سيصله المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد.
اضافة اعلان

ولفت شركس  في تصريح لـ"المملكة" إلى أن هناك دفعة بـ 200 ألف جرعة ستصل الأردن في الربع الأول من 2021 وسيتبعها جرعات أخرى، والأولوية بأخذ المطعوم ستكون للكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة.

"جاري العمل على وضع نقاط ثابتة معينة، تشكل الأماكن التي سيتم فيها التطعيم وتجهيزها بكل شيء منها الثلاجات التي ستحفظ المطعوم بدرجة الحرارة المطلوبة (...) هناك شركة تعمل على إنشاء تطبيق يتيح للشخص الدخول وتسجيل اسمه ورقمه الوطني وحاجته للمطعوم، وتلقائيا يتم معرفة إذا ما كان الشخص من المستحقين للمطعوم أم لا" وفق شركس

وأضاف شركس أن المطاعيم ستوزع بعدالة على جميع الأقاليم، وستكون بحسب الأماكن التي سيتم تحصيل فيها أكبر عدد من المطاعيم.

"كل إجراءات البنية التحتية تم تجهيزها، وصلنا عدد كاف من الثلاجات التي يمكن من خلالها تشغيل كل الأماكن، خاصة الثلاجات تحفظ حتى -80 درجة" وفق شركس

وأكد أن الاتفاق جاري مع شركة فايزر، وستزود الأردن بالمطعوم في أقرب وقت فيما شركة كوفاكس لا يزال الأمر تحت النقاش، لأن الشركة لم تعتمد بعد العدد الكافي من اللقاح وهناك شركات تدخل في منظومة الكوفاكس، وسيتم الشراء منها في حال كانت مناسبة.

"كل شخص يتلقى المطعوم، سيكون لدينا رقمه الهاتفي، وسيكتم تزويده بإرشادات وننتظر عودته للجرعة الثانية في تاريخ معين وننصح بالإبلاغ عن أي أعراض" وفق شركس

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202022201549802093943

تعميم بشأن رخص تقديم الأرجيلة

بببب

الامن العام يحذر مستخدمي واتساب بالاردن

1220201393655674087889

%12.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

1607873300915

وزير العمل: ندرس اعتبار قطاع المقاولات متضررا من جائحة كورونا

12202013142049495795810

الطفيلة تفتقر لأطباء اختصاص في تقويم الأسنان

1220202192739688044288

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العياشي والشراري والناصر

أخبار متعلقة
11202028191610529398913

هذا ما يحدث مع مرضى كورونا بالأردن

وائل-الهياجنة-مسؤول-ملف-كورونا-في-الاردن-2210202001

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

1020201319042173838979

توضيح من ادارة الازمات حول اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

11202013181639419474754

القوات المسلحة تواصل تطبيق الحظر الشامل في محافظات المملكة

11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

11202013161242411117533

اصابة النائب صالح العرموطي بكورونا