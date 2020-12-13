الصحة تكشف طريقة التسجيل لأخذ مطعوم كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس الأحد،أن هنالك خطة شاملة يعكف على وضعها خبراء من عدة قطاعات (وزارة الصحة مركز الأزمات) تشمل متى سيصله المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد.ولفت شركس في تصريح لـ"المملكة" إلى أن هناك دفعة بـ 200 ألف جرعة ستصل الأردن في الربع الأول من 2021 وسيتبعها جرعات أخرى، والأولوية بأخذ المطعوم ستكون للكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة."جاري العمل على وضع نقاط ثابتة معينة، تشكل الأماكن التي سيتم فيها التطعيم وتجهيزها بكل شيء منها الثلاجات التي ستحفظ المطعوم بدرجة الحرارة المطلوبة (...) هناك شركة تعمل على إنشاء تطبيق يتيح للشخص الدخول وتسجيل اسمه ورقمه الوطني وحاجته للمطعوم، وتلقائيا يتم معرفة إذا ما كان الشخص من المستحقين للمطعوم أم لا" وفق شركسوأضاف شركس أن المطاعيم ستوزع بعدالة على جميع الأقاليم، وستكون بحسب الأماكن التي سيتم تحصيل فيها أكبر عدد من المطاعيم."كل إجراءات البنية التحتية تم تجهيزها، وصلنا عدد كاف من الثلاجات التي يمكن من خلالها تشغيل كل الأماكن، خاصة الثلاجات تحفظ حتى -80 درجة" وفق شركسوأكد أن الاتفاق جاري مع شركة فايزر، وستزود الأردن بالمطعوم في أقرب وقت فيما شركة كوفاكس لا يزال الأمر تحت النقاش، لأن الشركة لم تعتمد بعد العدد الكافي من اللقاح وهناك شركات تدخل في منظومة الكوفاكس، وسيتم الشراء منها في حال كانت مناسبة."كل شخص يتلقى المطعوم، سيكون لدينا رقمه الهاتفي، وسيكتم تزويده بإرشادات وننتظر عودته للجرعة الثانية في تاريخ معين وننصح بالإبلاغ عن أي أعراض" وفق شركس