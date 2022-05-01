الصحة تنشر إجراءات وقائية لحماية الأطفال من تأثير الغبار

الوكيل الإخباري - دعت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، إلى اتباع إجراءات الوقاية والإرشادات للتقليل من تأثير الغبار على صحة الاطفال.

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وقالت في إدراج عبر “فيسبوك” ، إن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله أضرار عدة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.



وقدمت المديرية عددا من الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من تأثير الغبار خلال فترة انتشاره في الجو:



– تجنب تعرض الأطفال مباشرة للغبار



– مراقبة الأطفال وتجنب خروجهم من المنزل



– العناية بألعاب الأطفال وتنظيفها من آثار الغبار من خلال مسحها بقطعة قماش مبلولة بماء نظيف



– مراجعة أقرب عيادة أو مركز صحي في حال ظهور أعراض تنفسية على الطفل.

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