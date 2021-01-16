الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة توضيحات هامة لشائعات منتشرة في المجتمع بين المواطنين حول ما يؤخر عودة الحياة الى طبيعتها و يؤثر على جهود احتواء الوباء .
وجاء التوضيح على شكل رسومات توضيحية نشرتها وزارة الصحة عبر تويتر .
الشائعات والمعلومات الخاطئة تؤثر على جهود احتواء الوباء وتؤخر العودة إلى الحياة الطبيعية. صحح خبرك وتأكد من معلومتك#مطعوم_فيروس_كورونا #المطعوم_وقاية #إلك_وفيد #صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #الأردن #كورونا_الأردن #كوفيد19_الأردن pic.twitter.com/w1PiYbEbsr— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 16, 2021