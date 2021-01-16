الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة توضيحات هامة لشائعات منتشرة في المجتمع بين المواطنين حول ما يؤخر عودة الحياة الى طبيعتها و يؤثر على جهود احتواء الوباء .

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وجاء التوضيح على شكل رسومات توضيحية نشرتها وزارة الصحة عبر تويتر .



