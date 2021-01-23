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السبت، 23-01-2021 02:47 م

الصحة توضح حقيقة ظهور اعراض جديدة على من تلقى لقاح كورونا

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أكد مساعد أمين عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن الوزارة لم تبلغ بوجود أعراض زائدة عن الحد من المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وقال شركس أن الأعراض التي ظهرت خفيفة ومتوقعة لأي مطعوم مثل ألم في موقع الحقن أو تورم واحمرار في موقع الحقن وصداع وأحيانا آلام في المفاصل وحرارة خفيفة.

 

واضاف أن هناك 150 فريقا يتابعون الأشخاص المطعمين لسؤالهم عن وجود أية أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح، وأن عملية التطعيم تسير بشكل سلس وعلى ما يرام.


وأشار إلى أن عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة تجاوز 30 الف شخص من الفئات الرئيسة والكوادر الصحية، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة أكثر من 300 الف شخص، داعيا المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من أجل أخذ اللقاح وحجز دور لهم.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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