الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 09:28 ص

الصحة توضح حول أعراض الكوليرا وطرق الوقاية

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الوكيل الإخباري - وجهت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح هامة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة الكوليرا.

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وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الكوليرا مرض تتسبب فيه بكتيريا تنتقل من شخص إلى آخر بسبب تناول طعام أو شراب أو ماء ملوث.

 

ودعت المواطنين إلى المحافظة على النظافة الشخصية والعامة، وغسل الأيدي بالماء والصابون وخاصة بعد استخدام المرحاض، وغسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها بالإضافة إلى تناول الطعام المطهو جيدا وتجنب الباعة المتجولين للحماية من الأمراض المعدية.

 

كما دعت المديرية الأشخاص لديهم أعراض التالية (الإسهال المائي الشديد والمتكرر، الغثيان والقيء) إلى مراجعتها للحصول على الرعاية الصحية اللازمة تجنبا لحدوث الجفاف الشديد والوفاة

 

 

 




 

 


 

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