الصحة : جميع اللقاحات فعالة ضد المتحور الهندي

الوكيل الإخباري - خاص - كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي أن المؤشرات الأولية تدل على أن جميع اللقاحات فعالة ضد الفيروس الهندي المتحور ولكن بنسب متفاوتة.

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وأشار البلبيسي اليوم الإثنين، لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه لم تجرى دراسات علمية تثبت عدم فاعلية اللقاحات ضد الفيروس الهندي المتحور.



وأضاف أنه للحد من انتشار الفيروس الهندي علينا تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكداً على إقبال المواطنين للتسجيل على منصة الصحة لأخذ اللقاح المضاد لكورونا.



ونوه أن 50 ألف شخص بشكل يومي يسجل على المنصة من مختلف الأعمار خلال الأسبوع الأخير.

