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الأحد، 27-06-2021 02:20 م

الصحة : عطاءات صيانة لـ 6 مستشفيات حكومية

الصحة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن طرح عطاءات لإدامة صيانة 6 مستشفيات حكومية في محافظات مختلفة.

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وبحسب نسخ العطاءات، تشمل العطاءات كل من مستشفيات جرش الحكومي، والأمير فيصل، والزرقاء الجديد، والأمير بديعة، والأميرة رحمة، والبادية الشمالية.


وقالت الوزارة إنه على الراغبين بالاشتراك من المتعهدين المصنفين فئة ثالثة كهروميكانيك فما فوق، أو فئة رابعة صيانة ابنية فما فوق أو فئة رابعة ابنية فما فوق، مراجعة قسم العطاءات في مديرية الأبنية والصيانة في مبنى وزارة الصحة، واصطحاب شهادة التصنيف الأصلية سارية المفعول.


وأكدت أنه يحق للوزارة إلغاء العطاء بلا سبب، وأن آخر موعد للشراء يوم الأربعاء الموافق 30-6-2021، وآخر موعد لإيداع العروض ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021.


 




 

 


 

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