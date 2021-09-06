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الإثنين، 06-09-2021 12:10 م

الصحة: لم نتجاوز أزمة كورونا في المملكة

عمان 5


الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنّ الأردن لم يتجاوز أزمة كورونا بعد.

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وأضاف البلبيسي، أن الوضع الوبائي في المملكة قد يختلف من فترة لأخرى مع الإشارة أن فيروس كورونا علمنا إمكانية ظهور انتكاسات وبائية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.


ولفت إلى أن الوضع الوبائي بالأردن من الأوضاع الفريدة في العالم بأكمله؛ وذلك بالرغم أننا لم نصل في التطعيم الا لـ60 بالمئة من الفئة المستهدفة بجرعة واحدة، و45 بالمئة لجرعتي اللقاح.


وأشار إلى أنه ” إذا اردنا الاستمرار بفتح القطاعات والتعليم الوجاهي والذهاب صوب فتح الجامعات يتوجب علينا المحافظة على الإجراءات الوقائية”، معتقدا أنه لا يوجد مشاكل كبيرة بالالتزام بمعايير الصحة العامة وخاصة في المناطق المغلقة.

 

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