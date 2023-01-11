الصرافين الأردنيين: 2022 كان صعباً ولن نرفع عمولة الحوالات

الوكيل الإخباري -

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وصف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي عام 2022 بالعام الصعب على القطاع.وأضاف السعودي لـ " الوكيل الإخباري" أن رفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات في 2022 أثرّ على حركة الحوالات الداخلية والخارجية، منوهاً إلى أن الكُلف زادت وهو ما أثر على القطاع.وشدد على أنه بالرغم من أن هوامش الربح لمكاتب الصرافة قليلة، إلا أنه لن يكون هناك أي رفع على عمولات الحوالات خلال العام الحالي.وتأمل السعودي أن يكون العام الحالي فيه انفراجه وحركة اقتصادية أفضل.وسجلت حوالات العاملين خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 ارتفاعا طفيفاً بنسبة 2.8% لتبلغ 205.9 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2021.