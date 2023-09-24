الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

الأردن ومصر والعراق يبحثون تعزيز تفعيل التعاون في مجالات اقتصادية وسياسية

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الأحد، 24-09-2023 01:39 م

الأردن ومصر والعراق يبحثون تعزيز تفعيل التعاون في مجالات اقتصادية وسياسية

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين سبل تعزيز تفعيل التعاون في مجالات عدة اقتصادية وسياسية.اضافة اعلان



ويأتي الاجتماع في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأردن ومصر والعراق، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد بحزيران 2021.


ووفقا لبيان مشترك صادر عن الاجتماع، استضاف وزير الخارجية المصري شكري السبت الصفدي وحسين في مقر بعثة مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


واتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.


وتناولوا الأوضاع في المنطقة، حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري وينهي معاناته.


واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية المقبلة والمقرر عقدها في القاهرة.

 




 

 


 

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