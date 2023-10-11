الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

جيش الاحتلال يطلق تحذيرا عاجلاً

التربية تقرر تعليق دوام مدرسة تمهيدا لترحيل الطلبة

عاجل

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

الأربعاء، 11-10-2023 08:07 م

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

1



الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك ورئيس وزراء النرويج يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

5566666

الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

-76142935

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط

4444

صدور كتاب للباحث الدكتور سلطان الرصيفان

الملك حزين

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

55

الملك عبدالله الثاني واستراتيجية الأردن السياسية: تأكيد على الديمقراطية والتضامن العربي في ظل التحديات الراهنة

أخبار متعلقة
الملك حزين

الملك: ستستمر الأوضاع بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

6

المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

55

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

55

الملك يشارك في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية

الملك 10

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

00

الملك: إستحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع في ظل استمرار الضبابية بمستقبل الفلسطينيين