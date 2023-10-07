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السبت، 07-10-2023 03:53 م

بيان صادر عن مجلس النقباء

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الوكيل الاخباري - دعا مجلس النقباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" ، هي نتائج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا رئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، الى تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ومطالبه الشرعية والمشروعة .

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