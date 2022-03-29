الصفدي لوزير الدفاع الإسرائيلي: حل الصراع أساس لتحقيق السلام

الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبيل لقاء جلالة الملك.

اضافة اعلان



وأكد الصفدي ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني.