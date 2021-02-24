الصفدي يؤكد دعم الأردن لجهود نزع السلاح النووي

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، دعم الأردن للجهود الدولية لنزع السلاح خصوصاً السلاح النووي وأسلحة الدمار.

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وقال في كلمة مسجلة جرى عرضها بمؤتمر نزع السلاح الذي انعقد في جنيف، اليوم الأربعاء، إن الأردن يدعم الجهود المستهدفة الخروج بنتائج ملموسة للمؤتمر في تحقيق الهدف المشترك (نزع السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل).



وقال إننا نجتمع، وعالمنا يواجه جائحة كوفيد-19 وتبعاتها التي أكدت مدى ترابط أمننا ومصالحنا ومركزية العمل متعدد الأطراف.

وأضاف الصفدي أن مؤتمرنا هو أحد قنوات العمل الجماعي الذي له دور رئيس في بناء الأمن الشامل عبر العمل على الحد من خطر مشترك، لذلك يجب تفعيل دور المؤتمر في قضايا نزع السلاح، وجهود كسر حال الجمود التي يشهدها المؤتمر منذ أكثر من عقدين، في ضوء عدم التوافق على برنامج عمل واضحٍ للتوصل إلى صكوك دولية مُلزمة في مجال نزع السلاح.

المصدر - بترا



