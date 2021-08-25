الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

الوكيل الإخباري - يبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.



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وزير خارجية جمهورية

نيكولا سيلاكوفيتش لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.

🇯🇴 🇷🇸@MFASerbia pic.twitter.com/YC3mVCX9vp يلتقي بعد قليل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi وزير خارجية جمهورية #صربيا نيكولا سيلاكوفيتش لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.🇯🇴 🇷🇸 #الأردن August 25, 2021

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