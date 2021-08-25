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الأربعاء، 25-08-2021 12:41 م

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

الصفدي


الوكيل الإخباري - يبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.

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