الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

الوكيل الإخباري - يبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.
يلتقي بعد قليل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) August 25, 2021
وزير خارجية جمهورية #صربيا
نيكولا سيلاكوفيتش لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية.
🇯🇴 🇷🇸#الأردن @MFASerbia pic.twitter.com/YC3mVCX9vp
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