الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

بسبب جرثومة .. إيقاف العمل بقسم غسيل الكلى في مستشفى الشونة الجنوبية

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

الطفيلة : 64 ألف مواطن تلقوا لقاحات كورونا

%75 من طلبة الأردنية تلقوا اللقاح

التعليم العالي تعلن نتائج المنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022- رابط

إدخال 7 أشخاص إلى مستشفيين بعد الاشتباه بتسممهم بالمياه في جرش

الأمطار تتساقط في مناطق بالمملكة

الحنيفات : ندعم حماية الجزر دون مغالاة بالأسعار

أمن الشمال ينفذ حملة بيئية بموقع أم قيس الأثري

اجتماع تنسيقي للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة

الإثنين، 11-10-2021 09:57 م

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

الصفدي


الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك. 

كما بحث الوزيران الجُهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

بسبب جرثومة .. إيقاف العمل بقسم غسيل الكلى في مستشفى الشونة الجنوبية

102021971524865311515

الطفيلة : 64 ألف مواطن تلقوا لقاحات كورونا

w

%75 من طلبة الأردنية تلقوا اللقاح

e

التعليم العالي تعلن نتائج المنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022- رابط

www

إدخال 7 أشخاص إلى مستشفيين بعد الاشتباه بتسممهم بالمياه في جرش

w

الحنيفات : ندعم حماية الجزر دون مغالاة بالأسعار

أخبار متعلقة
888

الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود المشتركة

التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية بشأن خطأ مطبعي

ملك1

الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بمناسبة نجاحه في الانتخابات البرلمانية

d

الخصاونة يفتتح فعاليات مهرجان جرش الـ35

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الحكومة تقر نظام الإدخال المؤقّت للمركبات

رئاسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء