الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود المشتركة

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في مجالات مختلفة.



كما بحثا خلال اجتماع في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ليلة الأربعاء ضمان أمن الحدود المشتركة، بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين.



‎كما بحث الوزيران تزويد الطاقة الكهربائية للبنان من الأردن؛ والغاز المصري عبر سوريا، بما يُساعد على تجاوز أزمة الطاقة.

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