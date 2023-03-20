الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 02:20 م

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بحث خلاله الوزيران آليات تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الصديقتين في المجالات كافة، لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين.اضافة اعلان


وثمن الصفدي أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وكذلك الدعم الذي تقدمه للاجئين خاصة عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وأكد الوزيران اهتمام البلدين بتطوير علاقات الصداقة التي تجمعهما، وإيجاد مساحات أوسع للتعاون الثنائي، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الصفدي و نظيره الدنماركي عديد قضايا إقليمية ودولية تقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية. 

وثمن الصفدي موقف الدنمارك الداعم لحل الدولتين، وأطلع نظيره الدنماركي راسموسن على الجهود التي تقوم بها المملكة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي في المقدسات في القدس. 

كما اتفق الوزيران خلال بحثهما الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
17239

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

file (1)

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

M63A0610 - Copy

الأوقاف: علاوة مالية لأئمة وواعظات اجتازوا الدورة المتقدمة في الفقه الشافعي

5-amazing-topics-about-spring

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

107477Image1-1180x677_d

مكافحة الأوبئة: جائحة كورونا أظهرت أهمية وضع خطط لأي طارئ صحي

107477Image1-1180x677_d

سلطة وادي الأردن تطلق حملة توعوية للحد من حالات الغرق

أخبار متعلقة
640c281284415

إصدار البطاقة التعريفية لـ 101 شخص من ذوي الإعاقة في إقليم الوسط في شباط

WhatsApp Image 2023-03-09 at 12.59.38 PM

وزير المياه يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يوم-المرأة

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

w

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

9999999999999999999999999

اجتماع مع مديري تمريض وكالة الغوث لعقد دورة الرعاية الصحية الأولية

63f73a3b6b3b9

الأردن يسيّر 5 قوافل مساعدات إغاثية إلى سوريا خلال أسبوع