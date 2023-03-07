الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هنأه خلاله بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، إضافة ً إلى موقعه الحالي وزيراً للخارجية.



وتمنى الصفدي للشيخ محمد التوفيق في تحمل مسؤولياته الجديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار العمل معاً لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



وبحث الصفدي والشيخ محمد عديد قضايا ثنائية وإقليمية، واتفقا على اللقاء قريباً في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة.

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