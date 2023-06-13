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الثلاثاء، 13-06-2023 06:31 م

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الأوكراني

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، جرى خلاله بحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وأكد الوزيران الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الصديقين، واستمرار بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وخصوصاً في مجال الأمن الاقتصادي. 

وأكّد الصفدي، موقف الأردن المبدئي الداعي إلى حل الأزمة الأوكرانية، واحترام سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها انسجاماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وسلامتها الإقليمية.

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