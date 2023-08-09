الصفدي يحاضر في أكاديمية الشرطة حول الحياة البرلمانية والحزبية

الوكيل الاخباري -قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الدستور الأردني وضع منزلة مجلس النواب، كمظلة رئيسة لمجمل الأداء العام للدولة وسائر مؤسساتها، وكانت السلطة التشريعية على الدوام مرآة التمثيل الشعبي عبر أصدق الأشكال، ومن خلال المشاركة الشعبية بالاقتراع وبالتالي المشاركة بصناعة القرار.



وجاء حديث الصفدي، في محاضرة بأكاديمية الشرطة الملكية حول الحياة البرلمانية والحزبية في الأردن، بحضور مندوب مدير الأمن العام العميد المهندس رامي الدباس، وآمر الكلية العميد محمد العموش، وعدد من مرتبات الأمن وطلبة الأكاديمية.



وأضاف الصفدي: نتحدث بعظيم الفخر والاعتزاز عن مسيرتنا الوطنية التي يقودها بعزم وثبات، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، وعلى يمينه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، فقد أراد سيد البلاد أن ندخل مئوية الدولة الثانية بمشروع وطني كان عنوانه التحديث والتطوير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

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