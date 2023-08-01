نقابة الصحفيين ترحب بالتعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري - قال مجلس نقابة للصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يقدر استجابة مجلس النواب لمطلب النقابة بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية بنسبة فاقت الـ 50 بالمئة، واستجابة مجلس الأعيان بتخفيض غرامة المادة (16) وتفريد العقوبة باستبدال حرف (و) بـ (أو) في المواد (15 و16 و17).

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ودعا في بيان اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى الاستفادة من إعادة مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية معدلا.



كما دعا الى إعادة النظر خلال جلسته يوم غد الأربعاء، في مطالب النقابة عند مناقشته تعديلات مجلس الأعيان، والعمل على تجويد القانون بمزيد من التخفيضات على الغرامات وضبط بعض المصطلحات في المواد من 15 إلى 17.



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