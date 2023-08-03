ذنيبات: تغليظ العقوبات على مخالفات السير أصبح ضرورة ملحة

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، إن ارتفاع حوادث السير، وانتشار الاستهتار دفع المشرّع للتدخل بقوة القانون.وأضاف ذنيبات أن تغليظ العقوبات في المخالفات أصبح ضرورة ملحة، من أجل ردع السائقين المخالفين.وبيّنَ أن تغليظ العقوبات على بعض المخالفات، جاءت بتوصيات من أصحاب العلاقة في السير، وليس من مجلس النواب، قائلا: تغليظ المخالفات مسألة فنية، ونحن في مجلس النواب نهتم بالتشريع ولسنا فنيين.وأفاد ذنيبات بأن بعض الدول التي غلظت العقوبات المالية على مخالفات السير، نجحت بتخفيض نسب الحوادث بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن ضبط مخالفات السرعة واستعمال الهاتف، من شأنها تخفيض نسبة الحوادث إلى النصف.وعن إذا ما كان القانون جبائي، قال: “ليس لدينا بديل آخر، ماذا نفعل حتى نجعل الناس يخافون ويلتزمون بالقانون.