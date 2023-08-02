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الفراية: ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم تجدد

الأربعاء، 02-08-2023 02:34 م

الفراية: ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم تجدد

ازمة سير (15)


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن معدل قانون السير جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والإصابات الناتجة عنه وتنوع الحوادث.اضافة اعلان


وأكد الفراية، في حديثه أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية الجيدة تعد هامة في التقليل من حوادث السير لكن لا يجب أن نتوقف عن إجراء تعديلات على القوانين، مشيرًا إلى ارتفاع الحوادث بحاجة إلى "وقفة"، إذ بلغت العام الماضي 169 ألف حادث منها 11510 حوادث تضمنت إصابات بشرية، وبلغ عدد الجرحى 17096 إصابة، و562 وفاة.

ونوه إلى أن الأردن فقد 338 شخصًا بسبب حوادث السير منذ مطلع العام حتى 27 تموز الماضي، وعدد مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في 2022، بلغ 90 ألف، و50 خالفوا المسير بعكس الاتجاه خلال العام الماضي، والقيادة بصورة متهورة 2706 مخالفة.

ولفت إلى أن عدد الحوادث التي تسببت بإصابات بشرية في العام الجاري، بلغ 6331 حادثًا، مضيفًا أن ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم تجدد.

 




 

 


 

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