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السبت، 21-10-2023 05:30 م

الصفدي يكشف سبب الغاء قمة عمان الرباعية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سبب إلغاء اجتماع قمة الأردن الرباعية والتي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي، جاء لإنقاذ فرصة مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتمكن من فعل شيء ما بما يخص الحرب على غزة.

وأوضح الصفدي في مقابلة له مع قناة إن بي سي، أن إلغاء القمة لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات التاريخية القوية بين الأردن والولايات المتحدة، والاحترام الهائل الذي يكنه جلالة الملك للرئيس بايدن.

وكان من المقرر انعقاد القمة الرباعية في عمان يوم الأربعاء الماضي بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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