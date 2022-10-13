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الخميس، 13-10-2022 01:31 م

الصفدي يلتقي كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط تحضيرا لمنتدى إقليمي

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط.  اضافة اعلان


وتركز الحديث حول الأزمات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، إلى جانب التحديات المشتركة التي تواجهها دول منطقة المتوسط، وسبل تطوير آليات التعاون الأورو-متوسطية. 

يأتي هذا الاجتماع، الذي ينعقد في المملكة، تحضيراً للمنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، المزمع عقده في مدينة برشلونة، الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني المقبل، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل. 

يُشار إلى أن المملكة تترأس الاتحاد من أجل المتوسط منذ العام ٢٠١٢ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتم خلال تلك الفترة عقد العديد من المؤتمرات الوزارية القطاعية.

 




 

 


 

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