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الأحد، 19-02-2023 03:21 م

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد ، على هامش مشاركته في أعمال منتدى ميونخ للأمن، مع رئيس الوفد البرلماني الألماني والناطق بالشؤون الخارجية بإسم مجموعة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني ( البوندستاغ)، نيلز شميد، بحضور نائب رئيس البرلمان السيدة اديان اوزوغوز ، وعضو لجنة الدفاع في البرلمان النائب ماريا فولرز، ومنسقة الحزب في البرلمان النائب كاتيا ماست. 

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وأكد الصفدي خلال اللقاء متانة العلاقات والشراكة بين البلدين الصديقين، مشيداً بحجم التعاون القائم بين الأردن وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية، مؤكداً استمرار العمل لتوسعة وتطوير آفاق التعاون والتنسيق في المجالات كافة.


وثمن الصفدي دعم البرلمان الألماني المستمر في إطار برامج التعاون بين البلدين واتفاقية المساعدات الألمانية التي تم توقيعها في تشرين أول الماضي.


من جانبه، أشاد النائب شميد بمستوى التعاون والتنسيق بين المملكة وألمانيا، مؤكداً تقدير بلاده للدور الأردني المحوري في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية الاستمرار بدعم المملكة ومساعدتها في مواجهة التحديات وتحمل الأعباء الناجمة عن الأزمات في المنطقة.

 




 

 


 

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