الخميس 2025-05-15 01:12 م
 

العكاليك يشارك عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتحديث الخطة الاستراتيجية للجمارك

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري- في إطار السعي المستمر لتطوير العمل الجمركي وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، عقد عطوفة مدير عام الجمارك لواء جمارك احمد العكاليك اجتماعاً موسعاً مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف مناقشة تحديث الخطة الاستراتيجية للدائرة الجمارك للفترة 2026-2028 بمركز الملك عبدالله للتميز.

وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية، إضافة إلى استعراض مخرجات الخطة الاستراتيجية الحالية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتيسير التجارة، وتعزيز الأمن الجمركي، ودعم التحول الرقمي.

وأكد العكاليك خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين دائرة الجمارك وشركائها من القطاعين العام والخاص مشدداً على أن تطوير الخطة الاستراتيجية المقبلة سيتم وفق نهج تشاركي يضمن تحقيق تطلعات جميع الأطراف، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الجمارك إقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أشاد الشركاء بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها دائرة الجمارك عبر إشراكهم في مراحل إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث منظومة الثقافة المؤسسية بما يتماشى مع القيم المؤسسية الحكومية خلال السنوات القادمة، وذلك ضمن إطار خارطة تحديث القطاع العام والإصلاح الإداري.

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وياتي هذا المحور بدعم من مشروع "تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية" (PARtner)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

 
gnews

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