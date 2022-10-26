الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،مع وفد مجموعة العمل المعنية بدول المشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أطر التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسُبل تطويرها.وأشار الصفدي خلال اللقاء إلى مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني - الأوروبي، والذي عقد لأول مرة خارج مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولوكسمبورغ، واستضافته المملكة حزيران الماضي، تجسيداً للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على وثيقة أولويات الشراكة للأعوام الخمسة المقبلة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي يعكس الحرص الأوروبي على دعم المملكة في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية وتبعاتها.يشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بالمشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي، تعد مجموعة عملٍ جغرافية تختص بشؤون دول المشرق والمغرب، وتعمل على علاقات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع هذه الدول، وعلى ملف "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.