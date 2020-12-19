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السبت، 19-12-2020 07:28 م

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للرئيس المصري

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الوكيل الاخباري - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي قبيل الاجتماع التشاوري الثلاثي الذي دعا إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري.
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ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس السيسي ورسالة أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتناولت التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية.

وبعث الرئيس السيسي تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وأكد متانة العلاقات الأخوية ومؤسساتية عملية التعاون والتشاور والتنسيق بين المملكة ومصر.

وتناول اللقاء المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لكسر الجمود في العملية السلمية والتقدم نحو تحقيق السلام الشامل والعادل.

وعقد الصفدي وشكري والمالكي بعد اللقاء محادثات موسعة بحثت خطوات التحرك المشترك لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

 




 

 


 

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