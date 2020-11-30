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الإثنين، 30-11-2020 12:26 ص

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الاخباري - وصلت القوة الأردنية المشاركة في تمرين (سيف العرب) ليلة امس الأحد إلى أرض الوطن، بعد انتهاء فعاليات التمرين العسكري الذي نُفذ في جمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من الأردن ومصر والبحرين والإمارات والسودان والمملكة العربية السعودية.

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وهدف التمرين الذي استمر لمدة 10 أيام، إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، إضافة إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية، ورفع القدرة العسكرية والجاهزية القتالية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.


يشار إلى أن المشاركة في تمرين (سيف العرب) تأتي ضمن الخطة التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لزيادة التنسيق والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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