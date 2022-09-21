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الأربعاء، 21-09-2022 11:02 ص

الصفدي يوقع مع نظيره الصربي مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البلدين

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الوكيل الإخباري - وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الصربي سيلاكوفيتش مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي خارجية البلدين، وتهدف المذكرة إلى مواصلة تطوير الصداقة والتعاون بين البلدين.

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وواصل الصفدي لقاءاته مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.


والتقى، في نيويورك، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري ليڤيا ليو.


وشارك الصفدي في اجتماعٍ حول الاستقرار الإقليمي والتعاون في الشرق الأوسط، والذي استضافته وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد.


وكان الصفدي قد التقى أيضاً المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، وبحث معه التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الذي سينظمه ‫الأردن والسويد في ‫نيويورك يوم الخميس.


 




 

 


 

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