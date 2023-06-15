الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين تراجع بشكل خطير.

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وأضاف في تصريحات قبيل انطلاق بروكسل 7: يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين.



وتابع: ما عاد ممكنا التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية.



"منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلصوا خدماتهم في الأردن على سبيل المثال، وبرنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول القادم"، وفق الصفدي.



وأشار الصفدي إلى أن 200 ألف سوري ولد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية وأكثر من 155 ألف طالب سوري في المدارس الأردنية.