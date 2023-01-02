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الإثنين، 02-01-2023 03:06 م

الصناعة والتجارة: انخفاض 14 سلعة غذائية وارتفاع 9 الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة مقارنة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار 154 سلعة خلال كانون أول الماضي مقارنة بشهر تشرين ثاني الذي سبقه انخفاض واستقرار أسعار 145 منها.

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وبحسب الدراسة فقد طرأ انخفاض على أسعار 14 سلعة أبرزها الدجاج الطازج بنسبة 3% وبعض أصناف الخضار منها الخيار والباذنجان بنسبة تراوحت بين 15% -20%.


كما استقرت أسعار 131 سلعه أبرزها الزيوت واللحوم والبقوليات والمواد المصنعة وأغلب أنواع السكر والألبان وأغلب انواع الأرز.


وارتفعت أسعار 9 مواد منها علامتين تجاريتين من الأرز بنسبة 2-5% وعلامة تجارية واحدة من السكر وبنسب متفاوتة من 3-7% وبيض المائدة بنسبة 8 -9%.


وأكدت الوزارة أنها تراقب وبشكل مستمر أسعار السلع التموينية محليا ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها عالميا إضافة الى رقابة المحلات التجارية لمتابعة التزامها بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للسوق.


كما أكدت انها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها وكذلك مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.


ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالسوق بالاتصال على:


- هاتف الشكاوى 5661176/06
- صفحة الوزارة على الفيس بوك (“www.facebook.com/mit.gov.jo):
-البريد الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ([email protected])"


 




 

 


 

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