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الأحد، 28-01-2024 11:19 ص

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء كمية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات لديها للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينار غير مستردة، وإحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط المقبل.


 




 

 


 

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