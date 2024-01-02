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الثلاثاء، 02-01-2024 12:45 م

الصناعة والتجارة: مخزون القمح آمن ويكفي 9 أشهر.. ومعظم مستورداتنا عبر قناة السويس

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من القمح آمن ومريح، ويكفي حاجة المملكة لمدة 9 أشهر، فيما يكفي مخزون المملكة من مادة الشعير لمدة 9 أشهر ونصف، وفق الناطق باسمها ينال البرماوي.اضافة اعلان


وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن مخزون القمح والشعير يشمل الكميات الموجودة في الصوامع والمستوعبات والكميات المتعاقد عليها والتي تصل إلى المملكة تباعا وحسب التواريخ الزمنية المتفق عليها، مشددا على أن الوزارة مستمرة بطرح عطاءات شراء القمح والشعير بشكل دوري كان آخرها طرح عطاء جديد اليوم الثلاثاء لشراء 120 ألف طن من القمح.

وأضاف أن استيراد الأردن للقمح والشعير لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر وأن معظم مستورداتنا تأتي عبر قناة السويس، لافتا إلى أن معظم مستوردات المملكة من القمح والشعير تأتي من رومانيا ودول الجبل الأسود.

وأشار البرماوي إلى أن ارتفاع أسعار القمح وأجور الشحن في بعض الأوقات كان يزيد من تكاليف الاستيراد لكن الأردن مستمر بسياسة الشراء على مراحل لتعزيز المخزون والحصول على أسعار أفضل.

يذكر أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بنحو 90 ألف طن.

 




 

 


 

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