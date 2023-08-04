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الجمعة، 04-08-2023 09:38 ص

الحكومة تخفض اسعار الطحين الموحد ولا تغيير على سعر الخبز

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الوكيل الاخباري - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بنسبة 3 % اعتبارا من بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعرالخبز.

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وبحسب قائمة الأسعار الجديدة بلغ سعر طن الطحين الموحد 167.9 دينار مقابل 172.7 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي وبمقدار تخفيض بلغ 4.8 دينار لكل طن.

 

ويأتي تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن قامت الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات التي تعد ضمن معادلة كلف إنتاج الخبز التي تعمل وزارة "الصناعة" على مراجعتها بشكل دوري.

 




 

 


 

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