غرفة الصناعة تدعو القطاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال موجة الحر

الوكيل الاخباري - دعت غرفة صناعة الأردن القطاع الصناعي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة سواء المتعلقة بطرق الوقاية من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية وآليات مراقبة بيئات العمل بالمصانع، لمواجهة آثار موجة الحر التي تؤثر على المملكة حاليا.

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واكدت الغرفة على أصحاب العمل لإتباع العديد من الإجراءات التي حددتها للتعامل مع المواد الأولية والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية التي تتأثر بالحرارة من خلال مراقبة مشرف السلامة والصحة المهنية داخل المصنع.



وشددت على ضرورة الأخذ بإرشادات وشروط المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس في العمليات الإنتاجية للمنتجات الغذائية التي تتأثر بالحرارة المرتفعة للحفاظ على سلامة الغذاء، والتأكد من توزيع التبريد في الغرف الباردة والمتجمدة للصناعات الغذائية التي تستوجب ذلك، ووضع أجهزة قياس حرارة موزعة على أنحاء الغرف مع مراعاة أخذ القراءات بشكل مستمر لضمان وصول التبريد، بالإضافة إلى الثلاجات المبردة التي تنقل المواد الغذائية.



وأكدت ضرورة أن تكون أماكن تخزين المواد الكيميائية بعيده إلى حد ما عن أماكن العمل والمباني المأهولة، وقياس قراءات ظروف التخزين باستمرار (كدرجة الحرارة والرطوبة وأن لا تكون معرّضة لأشعة الشمس).