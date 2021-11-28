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"الصناعة والتجارة" توضح حقيقة رفع أسعار الوجبات الشعبية

الأحد، 28-11-2021 03:18 م

دراسة قادمة لتحديد أحجام جديدة وبأسعار محددة

"الصناعة والتجارة" توضح حقيقة رفع أسعار الوجبات الشعبية

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وجبة فلافل - أرشيفية


الوكيل الاخباري - انتهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من إجراء دراسة كلف المطاعم الشعبية والتي تمت في ضوء مطالب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات بإعادة النظر بأسعار بعض الأصناف.

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وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن الدراسة أظهرت استقرار أسعار كلف الإنتاج الخاصة بالمطاعم الشعبية، حيث تم تمت مراجعة أسعار كافة مدخلات الإنتاج الوقوف على المتغيرات التي طرأت عليها.


وأضافت الوزارة أنه تم عقد اجتماع ضم نقيب أصحاب المطاعم والحلويات وممثلين عن النقابة والجهات ذات العلاقة تم خلاله استعراض نتائج الدراسة والتواصل الى صيغة تحقق مطالب النقابة بما لا يؤثر على أسعار الوجبات المباعة من خلالها.


وأكدت الوزارة انه تم التفاهم مع النقابة على عدم رفع الأسعار وسيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لدراسة تحديد الأصناف التي تطالب النقابة بتوفير أحجام جديدة لها وبأسعار محددة شريطة الإبقاء على الأحجام السابقة وبذات الأسعار، وكذلك إضافة بعض الأصناف من الوجبات التي تقدم من خلال المطاعم الشعبية.


وأكدت الوزارة حرصها على تشاركية العمل مع مختلف القطاعات بما يحقق الصالح العام ويخدم المستهلكين.

 




 

 


 

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