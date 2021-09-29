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الأربعاء، 29-09-2021 03:33 م

الصناعة والتجارة توقع مذكرة ربط إلكتروني مع النيابة العامة الجمركية

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الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مذكرة تفاهم للربط إلكترونيا مع النيابة العامة الجمركية لتمكين موظفي الأخيرة من الدخول إلى نظامها وتثبيت إشارة الحجز ورفعها عن المؤسسات الفردية والأسماء التجارية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من رؤية الوزارة لدورها الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة تحصيل الأموال العامة وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز علاقة الوزارة مع الشركاء الخارجيين من خلال تطوير قنوات التواصل، الأمر الذي يسهم في الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات من خلال استخدام التقنية الحديثة.

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