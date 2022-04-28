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الخميس، 28-04-2022 11:02 ص

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

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الوكيل الإخباري - أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة متكاملة للتعامل مع الأسواق خلال فترة عيد الفطر السعيد. 

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، إن خطة الرقابة على الأسواق خلال العيد تهدف إلى ضمان استمرار توفر جميع السلع في الأسواق المحلية وعند مستويات أسعار مقبولة.


وأضاف البرماوي أن خطة الرقابة على الأسواق خلال العيد تعتبر مكملة لخطة الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الخطة تتضمن التركيز على قطاع المخابز للتأكد من حيث توفر مادة الخبز والتقيد بالبيع حسب الأسعار المحددة رسمياً إضافة إلى تشديد الرقابة على محال بيع الحلويات والسكاكر والشكولاتة والهدايا.


ونوه البرماوي إلى أنه سيتم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عطلة العيد تكثيف الرقابة على محال الألبسة، الأثاث، الأدوات الكهربائية والإلكترونية والمنزلية ومحال بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، كما تتضمن الخطة رقابة على قطاع الملاحم للتأكد من البيع حسب درجة التصنيف للحوم الحمراء وبلد المنشأ، وبيع الدجاج الطازج والنتافات التأكد من مدى الالتزام بالسقوف السعرية المحددة على مادة الدواجن.

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