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الثلاثاء، 29-03-2022 12:56 م

تعرّف على شروط عمل المنشات الفندقية والمطاعم خلال رمضان

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والاثار، اليوم الثلاثاء، آلية عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال شهر رمضان، وآلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية.

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وحسب التعليمات تغلق المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص ضمن فئات "بار، ملهى ليلي، ديسكو"، خلال شهر رمضان.


وبينت أنه لا يسمح للمطاعم السياحية المصنفة ضمن فئات "مطعم سياحي، كوفي شوب، وجبات سريعة، متنزه سياحي"، بتقديم خدمات الطعام أو الشراب لروادها خلال شهر رمضان ما لم تلتزم بالمكان الداخلي للمنشأة والمخصص لتلك الغاية والذي يشكل جزءا منها على ان لا يكون مكشوفا أو ظاهرا للعيان من الخارج.


ويحظر على جميع المطاعم السياحية استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار لتقديم خدمات الطعام أو الشراب لروادها.

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