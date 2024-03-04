الصناعة والتجارة: غداً آخر موعد لقبول عطاء شراء 100 ألف أو 120 ألف طن قمح

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن آخر موعد لقبول عروض عطاء لشراء كمية (100000) طن قمح أو (120000) طن قمح ستنتهي يوم غدٍ الثلاثاء.



ودعت الوزارة من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.



واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-

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صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.



صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.