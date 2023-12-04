اختتام حملة "لأجل الأردن نتطوع" في العقبة

الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة شباب "كلنا الأردن" بمحافظة العقبة، اليوم الاثنين، فعاليات حملتها التطوعية "لأجل الأردن نتطوع " التي نفذتها على مدار شهرين في منطقة صلاح الدين والبلد القديمة.

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وهدفت الحملة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز التشاركية في خدمة المجتمعات المحلية، وشارك بها 15 جهة تطوعية وإعلامية ومؤسسات من القطاع العام والخاص، ونفذت أكثر من 10 مبادرات مجتمعية بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة.



وقال محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته حفل تكريم المشاركين في الحملة، إن هذا التحالف المدني والمجتمعي نموذج يحتذى يجب تطويره والاستمرار في توسيع نطاق مبادراته العام المقبل لتشمل مناطق جديدة في المحافظة"، مثمنا جهود القائمين والداعمين والشركاء في انجاز هذا الجهد التطوعي النوعي على مستوى المحافظة.



من جانبه، أكد منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش، أن هذه الحملة تأتي كبرنامج وطني مركزي للهيئة، لبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع والقطاعين العام والخاص، وتحديد الاحتياجات التنموية للمناطق المستهدفة، وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة الهاشمية في تكريس مفهوم التطوع البناء والمواطنة الإيجابية.



وتضمنت الفعاليات تنفيذ تنظيف المساجد والمحافظة عليها بيئيا وجماليا، وإزالة تشوهات على الجدران، وطلاء أطاريف ورسومات جداريات، وعقد دورات أصدقاء الشرطة في مدرستي أبو أيوب الأنصاري الأساسية للبنين وخولة بنت الأزور المختلطة، ودورة الوقاية من الزلازل والكوارث.



وكما اشتملت أيضا تدريبات على صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وأنشطة حافلة الابتكار المتنقلة، ومسرح الدمى للطلبة، وعرض أفلام ثقافية واجتماعية، وتنفيذ فقرات تلي ماتش وألعاب رياضية، وإقامة المهرجان التضامني الشبابي، وتنفيذ يوم طبي مجاني.