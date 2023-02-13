الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه أيضا في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.

اضافة اعلان



وأضاف الشمالي أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700 ) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك تم إغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودين، فيما تم اخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.



وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288 )، الكفالات والعقود ( 97)، إعلان مضلل ( 83) سلعة / خدمة معيبة حوالي ( 221) وغيرها.



وأشار الى ان الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة بخدمتكم والبريد الالكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة " وموقع فيسبوك، وواتساب.



وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة الى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

