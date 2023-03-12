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الأحد، 12-03-2023 08:12 م

الصيادلة تطبق الأسس الجديدة على شركات التأمين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصيادلة تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارات التأمين اعتبارا من الأول من نيسان المقبل، والتي أقرها في جلسته التي عقدت بتاريخ 25 من شهر شباط الماضي.

وأكد المجلس في تصريح اليوم الأحد، أنه في هذا الصدد سيتم الدعوة للهيئة العامة لأصحاب الصيدليات السبت المقبل في مقر مجمع النقابات المهنية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها المجلس مناسبة لضمان تطبيق الأسس بما فيها الصرف النقدي مقابل الثمن أو أية إجراءات أخرى تكون ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، داعيا أصحاب الصيدليات لبحث ومناقشة هذه الأسس.

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