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السبت، 21-05-2022 02:46 م

الضريبة تدعو المواطنين لتقديم الإقرارات لتجنب تزايد الغرامات

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2021 ممن لم يقوموا بتقديمها خلال الفترة القانونية التي انتهت الشهر الماضي المبادرة الى تقديمها في أقرب وقت ممكن تجنبا لتزايد الغرامات.

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واشارت الدائرة أن التأخر في تسليم الاقرار او تسديد ضريبة الدخل المعلنة فيه عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى غرامات واضافات بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.


واوضحت أن التأخر في تسديد الضريبة يعرض المكلف الى غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


وفي ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب و أجور شهرية اشارت الدائرة انهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل أو المتزوج.


وبينت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

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